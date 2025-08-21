Paulo Díaz, el chileno que se suma a la lista dorada de la Libertadores

River Plate clasificó por penales a cuartos de final de la Copa Libertadores y Paulo Díaz se convirtió en el sexto chileno en sacar pasajes a esa ronda del certamen.

Los Millonarios empataron 1-1 con Libertad en el estadio Más Monumental de Buenos Aires y desde los 12 pasos ganaron la tanda por

Los goles de River Plate vs Libertad

Sebastián Driussi anotó en los 29' para River Plate y Robert Rojas cumplió la "ley del ex" en Libertad para amargar al elenco argentino.

El chileno Paulo Díaz salió lesionado en el entretiempo y dejó su lugar a Sebastián Boselli.

Otra incidencia importante es que River terminó con 10 jugadores por la tarjeta roja de Giuliano Galoppo.

¿Cuál es el próximo rival de River Plate en la Copa Libertadores?

El rival de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores será Palmeiras, que eliminó a Universitario de Lima, escuadra del nacional Rodrigo Ureña.

Resumen River Plate vs Libertad

Estadísticas River Plate vs Libertad