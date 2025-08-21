Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Copa Libertadores

Paulo Díaz, el chileno que se suma a la lista dorada de la Libertadores

Paulo Díaz es uno de los chilenos en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Foto: Imago Images Paulo Díaz, el chileno que se suma a la lista dorada de la Libertadores
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

River Plate clasificó por penales a cuartos de final de la Copa Libertadores y Paulo Díaz se convirtió en el sexto chileno en sacar pasajes a esa ronda del certamen.

Los Millonarios empataron 1-1 con Libertad en el estadio Más Monumental de Buenos Aires y desde los 12 pasos ganaron la tanda por

Los goles de River Plate vs Libertad

Sebastián Driussi anotó en los 29' para River Plate y Robert Rojas cumplió la "ley del ex" en Libertad para amargar al elenco argentino.

El chileno Paulo Díaz salió lesionado en el entretiempo y dejó su lugar a Sebastián Boselli.

Otra incidencia importante es que River terminó con 10 jugadores por la tarjeta roja de Giuliano Galoppo.

¿Cuál es el próximo rival de River Plate en la Copa Libertadores?

El rival de River Plate en los cuartos de final de la Copa Libertadores será Palmeiras, que eliminó a Universitario de Lima, escuadra del nacional Rodrigo Ureña.

Resumen River Plate vs Libertad

Estadísticas River Plate vs Libertad

Temas #Deportes #Fútbol #Copa Libertadores

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
Más de Copa Libertadores