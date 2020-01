Paulo Díaz y la final de la Copa Libertadores: Me costó sacarme de la mente lo que pasó

El defensor chileno de River Plate, Paulo Díaz, reveló que le costó superar la derrota por 2-1 ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores y reconoció que en el primer gol de los brasileños pudo "haber hecho algo más".

En conversación con Olé, el zaguero nacional dijo sobre el duelo ante el "mengao", en el que ingresó a los 76' cuando los "millonarios" ganaban 1-0, que "no pensé que los goles se iban a dar justo en los minutos finales. Pensé que al entrar se iba a cerrar el partido".

"Estuve dos días analizando lo que pasó. No mirando imágenes sino en mi cabeza. Me costó sacármelo de la mente. En los primeros días no quería saber nada. Sólo pensaba en lo que fueron esos dos minutos", indicó.

A su vez, el ex Colo Colo y Palestino afirmó que "creo que en el primer gol pude haber hecho algo más. Pero ya está. Ya se perdió. Ahora hay que dar vuelta la página. Se viene una nueva edición de la Copa y esperemos estar de nuevo en la final".