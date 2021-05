River Plate clasificó con angustia a octavos de la Libertadores pese a caer con Fluminense

River Plate clasificó de forma angustiosa a octavos de final de la Copa Libertadores, luego de perder por 1-3 ante Fluminense en el Estadio Monumental de Núñez, pero viéndose beneficiado por el empate 0-0 entre Junior e Independiente Santa Fe, en paralelo en Colombia, quedando segundos con nueve unidades.

Los "millonarios" necesitaban ganar, pero en el caso de no hacerlo (como ocurrió), requerían que el elenco de Barranquilla no venciera en el otro duelo del grupo, por lo que hasta el último segundo estuvieron atentos y pidiendo que no cambiara el empate sin goles en tierras "cafeteras".

Los brasileños tuvieron una gran actuación en Buenos Aires y con tantos de Caio Paulista (22'), Nené (29') y Yago Felipe (90+2') que les permitieron quedar primeros del Grupo D con 11 puntos.

El elenco de Marcelo Gallardo descontó gracias a Federico Girotti (85'), momento en que ya jugaban con 10 jugadores por la expulsión de Jontahan Maidana (67').

Paulo Díaz no estuvo presente en este compromiso, ya que presentó secuelas cardíacas tras contagiarse de Covid-19, misma razón que lo dejó fuera de la nómina de la selección chilena para los duelos clasificatorios contra Argentina (3 de junio) y Bolivia (8 de junio).

Junior clasifió a la Copa Sudamericana, tras quedar tercero en el grupo con siete unidades, mientras que Santa Fe quedó fuera de todo tras ser último con tres puntos.