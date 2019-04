¡Semana clave para los chilenos! La agenda de la Copa Libertadores

Una semana clave vivirán Universidad Católica, Palestino y Universidad de Concepción en la Copa Libertadores, en la cuarta fecha de sus respectivos grupos, ya que mientras los "cruzados" pueden dejar sellada su clasificación a octavos, "árabes" y penquistas esperan dejarla avanzada.

La UC jugará de local ante Libertad de Paraguay, los "tetracolores" tendrán una dura visita a Brasil para medirse a Internacional de Porto Alegre y el "Campanil se desplazará a Perú para jugar ante Sporting Cristal.

Revisa todos los encuentros de una nueva semana de Copa Libertadores:

Martes 9 de abril

Grupo G: Atlético Paranaense (BRA) vs. Tolima (COL). 18:15 horas

Grupo C: Olimpia (PAR) vs. Godoy Cruz (ARG). 18:15 horas.

Grupo F: San Lorenzo (ARG) vs. Melgar (PER). 20:30 horas.

Grupo D: Peñarol (URU) vs. LDU Quito (ECU). 20:30 horas.

Grupo A: Internacional (BRA) vs. Palestino (CHI). 20:30 horas.

Miércoles 10 de abril

Grupo B: Cruzeiro (BRA) vs. Huracán (ARG). 18:15 horas.

Grupo E: Nacional (URU) vs. Zamora (VEN). 18:15 horas.

Grupo C: Sporting Cristal (PER) vs. Universidad de Concepción (CHI). 18:15 horas.

Grupo E: Cerro Porteño (PAR) vs. Atlético Mineiro (BRA). 18:15 horas.

Grupo G: Boca Juniors (ARG) vs. Jorge Wilstermann (BOL). 20:30 horas.

Grupo F: Palmeiras (BRA) Junior de Barranquilla (COL). 20:30 horas.

Grupo H: Universidad Católica vs. Libertad (PAR). 20:30 horas.

Grupo H: Gremio (BRA) vs. Rosario Central (ARG). 20:30 horas.

Jueves 11 de abril

Grupo A: River Plate (ARG) vs. Alianza Lima (PER). 18:00 horas.

Grupo D: Flamengo (BRA) vs. San José (BOL). 20:00 horas.

Grupo B: Emelec (ECU) vs. Deportivo Lara (VEN). 22:00 horas.