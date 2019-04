Universidad Católica empató con Rosario Central y se jugará la clasificación en la última fecha

Universidad Católica cosechó un empate 1-1 ante Rosario Central en la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, y deberá jugarse la clasificación a los octavos de final en la última fecha, cuando visite a Gremio en Porto Alegre.

Con este resultado, los Cruzados quedaron terceros en el Grupo H, por lo que están obligados a conseguir un triunfo en tierras gauchas para seguir en el torneo continental.

De todos modos, con este empate aseguró su presencia, en caso de derrota o igualdad en Brasil, aseguró su cupo en la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

El compromiso, celebrado bajo una intensa lluvia en el Gigante de Arroyito, tuvo a los "canallas" dominando las acciones ante una UC que no logró hacerse con la posesión y sin generar opciones claras de gol. Luciano Aued no jugó con su mejor nivel y los tres punteros, José Pedro Fuenzalida, Edson Puch y César Pinares no lograron gravitar como en otras ocasiones.

Quien si logró destacar fue César Fuentes. El volante aprovechó un rebote, y con fuerte derechazo logró superar la resistencia defensiva de Central (y el césped mojado) para abrir la cuenta (23').

👌🇨🇱 Um chute preciso! Assim Fuentes abriu o placar para a @CruzadosSADP contra o @CARCoficial, na Argentina. Deu empate em 1-1. pic.twitter.com/Q1bddhhRZc — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 25 de abril de 2019

Tras el gol, la postura de la UC fue replegarse, proteger el resultado y apostar por el contragolpe. La estrategia de Gustavo Quinteros no resultó, y en el segundo tiempo, tras varias aproximaciones peligrosas del "canalla", incluyendo un gol anulado, llegó el empate, tras un desafortunado autogol de Fuenzalida (80').

En un tiro de esquina, Maxi Lavero cabeceó y la pelota rebotó en la cara del "Chapa", desviándose y metiéndose en el arco de Matías Dituro.

Central, que en sus filas contó con Alfonso Parot como punto alto, quedó eliminado de toda competición con este empate.

La sexta fecha se jugará el 8 de mayo, y la UC visitará a Gremio en Porto Alegre. Quien gane se quedará con el segundo lugar y el cupo a la próxima fase. Rosario, en tanto, recibirá a Libertad, que ya está clasificado a la ronda de octavos.

Estadísticas