Salima Rhadia Mukansanga, árbitra internacional FIFA, añadió un nuevo capítulo a su historia al ser la primera mujer en decir presente en un partido de la Copa Africana de Naciones masculina, en la victoria de Guinea 1-0 sobre Malaui (1-0) del pasado lunes.

La ruandesa fue la cuarta árbitra del encuentro. Convertirse en la primera mujer en arbitrar en la Copa de África es probablemente el mayor logro de su carrera deportiva, pero no es la única hazaña de su carrera, y una involucra a Chile.

La silbante fue la primera ruandesa en dirigir un encuentro olímpico. Su debut se produjo en el Inglaterra-Chile de Tokio 2020, donde La Roja cayó 2-0. Además fue la primera de su país en una Copa del Mundo, en Francia 2019.

La Confederación Africana de Fútbol ensalzó el logro de la joven referí, pero no es la única en la lista oficial de árbitros de la Copa 2022; también figuran la camerunesa Carine Atemzabong (asistente de línea), junto a las marroquíes Fatiha Jermoumi (también asistente) y Bouchra Karboubi (VAR).

