Buonanotte: Nos equivocamos mucho y debemos mejorar, pero lo importante es que pasamos

El argentino Diego Buonanotte valoró la clasificación de su equipo Universidad Católica a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pese a perder por 1-0 en San Carlos de Apoquindo ante River Plate de Uruguay (2-2 en el global y avanzó por goles de visita), aunque destacó que no fue un buen partido de los "cruzados".

"Nos equivocamos mucho, obviamente tenemos que mejorar muchísimo, pero lo importante es que que pasamos, hay que dar vuelta la hoja y pensar en el domingo que jugamos un clásico (contra Universidad de Chile)", dijo el "Enano" tras el partido.

Además, analizó el partido y sostuvo que "el primer tiempo creo que fue parejo, no estuvimos finos en el último pase y en el segundo tiempo, después de la expulsión, deberíamos haber sido más punzantes, manejamos la pelota, pero sin profundidad y por eso se generó este sufrimiento que en verdad no hubo situaciones de gol de ellos, no sufrimos, pero sí sentíamos que cualquier centro al área de ellos podía ser peligroso".

Después del partido ante los "azules", la UC deberá comenzar la ronda de los ocho mejores de la Sudamericana ante Vélez Sarsfield de Argentina, su próximo escollo en el certamen.