DyJ alista denuncia contra Coquimbo: Se desligó de su responsabilidad de organizador

El club Defensa y Justicia, rival de Coquimbo Unido, en las semifinales de la Copa Sudamericana, está preparando una denuncia para elevar ante Conmebol contra el club chileno luego del entuerto generado la semana pasada en Santiago a partir de tres casos de falso positivo que se dieron en el equipo trasandino en su estadía en la capital.

"Estamos con los abogados preparando la presentación. Hay varios puntos que fallaron en Chile, sobre todo el club encargado de organizar todo. Hemos visto que hay grandes incumplimientos de Coquimbo, club que se ha desligado bastante de su responsabilidad haciendo cargo a otros, principalmente a Defensa y Justicia cuando nosotros lo único que quisimos y tratamos de hacer fue jugar un partido de fútbol", dijo Lemme en diálogo con La Tercera.

"Prefiero no adelantar mucho más porque son temas muy técnicos que están viendo los abogados. Pero lo más grave es la falta de solidaridad entre los clubes y la Federación Chilena con nosotros. ¿Te cuento algo? En Paraguay nos cruzamos en el mismo hotel con el presidente de la Federación de Chile (Pablo Milad). Nunca se acercó a tratar de ponerse a disposición, a tratar de aceptar su error. Lo que pasó es algo que quizás se les escapó de las manos, un error de laboratorio, no sé, pero cuando uno se equivoca tiene que ofrecer disculpas. No hubo ningún gesto de camaradería", añadió.

El dirigente también tuvo palabras para la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien acusó a los transandinos de incumplir los protocolos que rigen al país.

"Dice que fuimos a entrenar a San Carlos de Apoquindo sin tener los resultados de los PCR. A nosotros nadie nos dijo que no podíamos ir a entrenar. Nadie nos informó de nada. Imagínate que los resultados teníamos que llegar por protocolo en un plazo máximo de ocho horas y llegaron casi un día después....No entendemos nada", expresó.