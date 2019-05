Esteban Pavez por la eliminación de la Sudamericana: Es un fracaso por cómo se dio

El volante de Colo Colo, Esteban Pavez, se mostró muy autocrítico tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Universidad Católica de Quito.

Tras el compromiso, el mediocampista afirmó, a diferencia de Mario Salas, que "obviamente esto es un fracaso por como se dio. En Ecuador sacamos un buen resultado. En el primer tiempo acá hicimos las cosas bastante mal, el segundo fue muy diferente y eso nos costó caro".

"Fue todo bastante malo, no nos salía nada. Hay días que son así. No sé si habrá sido la actitud, quizás estábamos un poco confiados. No sé qué pasó realmente. En el segundo tiempo dimos todo", agregó.

En la misma línea, Pavez dijo que "nos está faltando marcar, ya van tres fechas en el campeonato más el partido de hoy día en los que nos ha costado bastante. Esto duele demasiad, es un fracaso. A mí en lo personal me duele bastante porque yo quería pelear esta copa hasta el final. Como plantel nos habíamos propuesto ganarla, así que esto duele bastante".