Gustavo Quinteros: Haremos todo por igualar la serie, pero es algo casi imposible

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se mostró muy autocrítico con el nivel mostrado por el equipo tras la dolorosa caída por 5-0 ante Independiente del Valle por el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019.

El DT de los "cruzados" indicó tras el encuentro que en la revancha "aunque sea tenemos que ganarlo 1-0 y jugar mejor. Después si en el partido se presenta que tenemos goles a favor vamos a hacer todo lo posible para tratar igualar la serie, pero es algo casi imposible".

"Son cinco goles de diferencia, no pudimos convertir porque no llegamos casi nunca para hacerlo. Tuvimos un tiro en el palo y un remate de distancia nada más, pero no hicimos nada como para poder acortar la diferencia", apuntó.

Sobre la actuación del equipo, el entrenador afirmó que "la verdad es que hicimos todo mal, desde la presión, los duelos individuales, el planteamiento que no se llevó a cabo... Fue un partido totalmente desfavorable y con un resultado justo y merecido por lo que hizo el rival, que fue superior todo el partido".

"Tuvimos un partido para el olvido. Lamentablemente jugamos muy por debajo del nivel del equipo. El equipo no jugó para nada bien, individualmente no estuvimos tampoco al mejor nivel. El rival jugó mucho mejor, mereció ganar por una mayor diferencia, así que no tenemos mucho que analizar. No fue un partido que se pueda analizar", agregó.

En la misma línea, el estratega indicó que "lo que tenemos que pensar ahora es ganar el partido que viene, aunque sea 1-0. Ganar en nuestra casa, mejorar el juego y pensar mucho en el siguiente domingo que tenemos un partido para mantener la diferencia o estirarla en el torneo local en donde el equipo anda muy bien".

"Estamos punteros y buscaremos seguir así para que podamos volver a clasificar a copas internacionales y hacer una mejor presentación que la que hicimos esta temporada, que no fue para nada bueno", aseveró.