Gustavo Quinteros: Tengo una excelente relación con Daniel Behar y Felicevich

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, explicó cuáles son los vínculos que tiene con el agente Fernando Felicevich, en el día siguiente a que un reportaje televisivo recordó que existió una reunión en público entre ambos hace algunos años y además dio a conocer una conversación por Whatsapp de la mano derecha del representante de futbolistas, Daniel Behar, en que mencionaron al DT.

"Cuando vine a Colo Colo me llamó directamente Marcelo Espina y necesitaba una persona, una agencia, alguien que pueda hacerme los papeles, yo no tenía en ese momento alguien que me representara en Chile directamente", aclaró en conversación con los medios desde Brasil, donde jugarán contra América Mineiro por Copa Sudamericana.

"Con Daniel Behar, que trabaja con Felicevich, hicimos todo. Tengo una excelente relación con Daniel y Felicevich, pero no puedo decir nada más, porque solo tengo relación con ellos desde que llegué a Chile a Colo Colo, porque cuando vine a Católica me había traído una persona de Argentina que habló directamente con el 'Tati' Buljubasich -José María Buljubasich", continuó.

Quinteros también puntualizó que "no quiero meterme en esas cosas, no sé nada más ni tengo ningún interés en seguir opinando, solamente digo lo que sé, no puedo agregar nada más".

"Esto lo repito muchas veces y lo digo sobre Colo Colo porque es la mayor información deportiva de buen fútbol que hay en el país, el 80 por ciento de lo que se dice o comenta es mentira", enfatizó.

"Yo digo que cómo puede ser que inventen tantas cosas, que la gente tenga que escuchar tantas mentiras sobre Colo Colo, no lo digo sobre otra persona ni sobre Felicevich ni nada. Lo que dicen es para sacar notas o sacar cosas, si me preguntan a mí sobre cosas que pasan en Colo Colo, el 80 por ciento de lo que se dice diría que son mentiras, entonces no hay que leer, escuchar ni hacer caso a muchas cosas que salen porque no son verdades", cerró.

El WhatsApp antes mencionado fue entre Behar y Martín Ossandón, exgerente de Deportes La Serena, quien le preguntó al primero: "¿Cerraste a Quinteros?" y la respuesta de Behar fue "Sí".

TVN emitió un reportaje a través de "Informe Especial" sobre los controvertidos vínculos que tiene Fernando Felicevich con clubes del fútbol chileno.