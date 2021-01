Hernán Crespo: Queríamos jugar contra Coquimbo en su cancha

Hernán Crespo, entrenador de Defensa y Justicia, habló en la salida del plantel argentino al aeropuerto de Santiago y manifestó que le hubiese gustado jugar contra Coquimbo Unido en su estadio por la semifinales de la Copa Sudamericana.

"Queríamos jugar con Coquimbo en su cancha. Todo se empezó a desvirtuar desde que llegamos, pero acatamos las decisiones. Nosotros lo único que queremos es jugar al fútbol", expresó.

En esa misma línea, agregó que "nosotros vinimos a jugar en la cancha de Coquimbo, nosotros venimos de la Copa Libertadores, por lo que es algo natural para nosotros hacer todo tipo de testeos y venir a Chile no fue excepción"

"Es difícil la situación para todos y queríamos que sea una fiesta del fútbol. Lo único que yo me enteré es que el partido no se jugaba. La culpa no la tiene la gente de Coquimbo y nosotros tampoco", añadió.

Por último, manifestó que "hicimos lo que teníamos que hacer y las cosas fueron variando. Volveremos a Argentina y nos comportaremos como siempre lo hemos hecho".

El duelo de revancha entre ambos equipos está fijado para el próximo martes 12 de enero en Asunción, Paraguay, en horario a definir.