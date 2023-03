Ignacio Saavedra: No creo que seamos favoritos, pero sí llegamos con un envión anímico

El mediocampista de Universidad Católica Ignacio Saavedra hizo la previa del duelo que el cuadro cruzado afrontará ante Audax Italiano este miércoles a las 19:00 horas por la primera ronda de la Copa Sudamericana, y aseguró que pese a llegar en buena forma, no sienten que sean favoritos para el duelo a disputarse en Rancagua.

"No hay favoritos, Audax no es local en su cancha, pero no creo que haya favoritos. Sí llegamos con un envión anímico después de ganar el viernes en un partido complicado, pero son partidos únicos, y hay otros condicionamientos, entonces será muy importante que cada uno saque lo mejor de sí para poder llevarnos el partido", dijo en conferencia de prensa.

"Audax es un equipo que propone, ese partidos nos permitió conocerlo más, y ahora tiene el ingrediente de que es muere, muere por lo que será súper intenso", añadió Saavedra, quien pese a los méritos del equipo verde, siente que deben enfocarse en sus propias virtudes.

"Ellos juegan muy bien, con buenos jugadores, pero nosotros nos preocupamos de lo que debemos hacer nosotros, de marcar nosotros los tiempos del partido, y de prevenir lo que puedan hacer ello. Tienen a Marcelo Díaz, un jugador importante, a (Matías) Sepúlveda, y más allá de prevenir lo que hagan, debemos estar atentos a lo que nosotros tenemos que hacer y a tener el control del partido", expresó.

"Somos un equipo ofensivo y a partir de eso, debemos estar atentos para no quedar descompensados y en ese sentido ha habido una mejora y siempre estamos viendo cómo podemos mejorar eso", complementó.