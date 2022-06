Jorge Valdivia presentó sus descargos tras la victoria de Colo Colo sobre Inter

El destacado ex volante de Colo Colo Jorge Valdivia le enrostró a sus críticos que siempre tuvo fe en una victoria de los "albos" frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana (Fue 2-0).

Valdivia expresó en su cuenta de Twitter: "No voy a buscar a todos los que me trataron de loco por decir hace un tiempo atrás, que sí se podía ganar. Que falta un partido, que la llave no está cerrada. Sí. Eso está claro, nada cerrado todavía, pero ¿hay alguien que no diga que ayer Colo Colo fue más?

Buenos días.!!!!



Qué pasó?



que falta 1 partido , que la llave no está cerrada, y bla bla bla. — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) June 29, 2022

Finalmente escribió: "Chao nomás, mañana la UC tiene que presionar a los defensas (de Sao Paulo)".