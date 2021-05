La agenda para esta semana de la Copa Sudamericana

Esta semana se juega una nueva fecha de la Copa Sudemericana 2021, certamen que tiene la participación de los equpos nacionales Palestino y Huachipato, los que vivirán un nuevo desafío para intentar superar la fase de grupos.

Martes 4 de mayo

Bahía vs. Independiente, 18:15 horas.

Metropolitanos vs. Aucas, 18:15 horas.

Melgar vs. Atlético Paranaense, 20:30 horas.

Palestino vs. Newell's, 22:00 horas.

Miércoles 5 de mayo

Bolívar vs. Caerá, 18:15 horas.

Huachipato vs. Rosario Central, 18:15 horas.

Montevideo City (Marcelo Allende) vs. Guabirá, 18:15 horas.

Bragantino vs. Talleres, 20:30 horas.

Tolima vs. Emelec, 20:30 horas.

jueves 6 de mayo

Arsenal Sarandí vs. Jorge Wilstermann, 18:15 horas.

Gremio (César Pinares) vs. Aragua, 18:15 horas.

Libertad vs. Atlético Goianiense, 18:15 horas.

La Equidad vs. Lanús, 20:30 horas.

Peñarol vs. River Plate (P), 20:30 horas.

San Lorenzo vs. 12 de Octubre, 20:30 horas.

Sport Huancayo vs. Corinthians (Angelo Araos), 20:30 horas.