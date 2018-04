La programación de esta semana de la primera fase de la Copa Sudamericana

Audax Italino hará su estreno esta semaa en la presente edición de la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Botafogo del chileno Leonardo Valencia por la primera fase del torneo.

Los itálicos recibirán al "fogao" en el Estadio San Carlos de Apoquindo, luego de no haber alcanzado a arreglar a tiempo el pasto del recinto de La Florida.

Esta semana también debía debutar por el torneo Deportes Temuco ante Estudiantes de Mérida, pero finalmente la Conmebol decidió suspender el compromiso por problemas con las operaciones de la línea aérea Copa en Venezuela.

A su vez, San Lorenzo, de Paulo Díaz y Rosario Central de Alfonso Parot verán acción por la primera ronda del certamen cuando sus clubes enfrenten a Atlético Mineiro y Sao Paulo respectivamente.

Igualmente jugarán esta semana Bahía de Eugenio Mena ante Blooming y Atlético Paranaense de Esteban Pavez frente a Newell's Old Boys.

Revisa la programación de esta semana de la Copa Sudamericana:

Martes 10 de abril:

- Jaguares (COL) vs. Boston River (URU). 19:15 horas.

- Liga de Quito (ECU) vs. Guabirá (BOL). 19:15 horas.

- Deportivo Cali (COL) vs. Danubio (URU). 21:30 hras.

Miércoles 11 de abril:

- San Lorenzo (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA). 19:15 horas.

- Blooming (BOL) vs. Bahía (BRA). 21:45 horas.

- Fluminense (BRA) vs. Nacional Potosí (BOL). 21:45 horas.

Jueves 12 de abril:

- Audax Italiano vs. Botafogo (BRA). 19:15 horas.

- Atlético Paranaense vs. Newell's Old Boys. 19:15 horas.

- Rosario Central (ARG) vs. Sao Paulo (BRA). 21:30 horas.

- Sol de América (PAR) vs. Independiente de Medellín (COL). 21:30 horas.