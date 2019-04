La programación de la Copa Sudamericana para esta semana

Es semana de revanchas en la Copa Sudamericana y Unión Española tendrá la oportunidad de avanzar a la segunda ronda del certamen si consigue derrotar en Ambato (Ecuador) a Mushuc Runa, uno de los equipos revelacion.

Revisa la programación para esta semana de la Copa Sudamericana

Martes 16 de abril

Zulia vs. Nacional de Potosí, 16:00 horas.

Colón vs. Deportivo Municpal, 20:30 horas.

La Equidad vs. Independiente de Campo Grande, 20:30 horas.

Miércoles 17 de abril

Independiente del Valle vs. Unión Santa Fe, 20:30 horas

Oriente Petrolero vs. Rionegro Gauilas, 20:30 horas.

Jueves 18 de abril

Mushuc Runa vs. Unión Española, 20:30 horas.

Sport Huancayo vs. Montevideo Wanderers (Christian Bravo), 20:30 horas.