La programación de las revanchas en la primera fase de la Copa Sudamericana

Esta semana sigue la acción en la Copa Sudamericana 2021 con los duelos de revancha de la primera ronda, que tendrá los cruces de Huachipato ante Deportes Antofagasta y de Palestino ante Cobresal.

Revisa la programación de la Copa Sudamericana para esta semana:

COPA SUDAMERICANA - SEGUNDA RONDA VUELTA

Martes 6 de abril

Nacional (PAR) vs. 12 de Octubre (PAR), 18:15 horas.

Emelec (ECU) vs. Macará (ECU), 18:15 horas.

Deportivo Cali (COL) vs. Tolima (COL), 20:30 horas.

Cerro Largo (URU) vs. Peñarol (URU), 20:30 horas (Duelo de ida)

Huachipato (1) vs. Antofagasta (0) 20:30 horas.

Miércoles 7 de abril

Mineros (VEN) vs. Aragua (VEN), 18:15 horas.

Nacional Potosí (BOL) vs. Guabirá (BOL), 18:15 horas.

Torque (URU) vs Fénix (URU), 18:15 horas (Duelo de ida)

Palmaflor (BOL). vs. Jorge Wilstermann (BOL), 20:30 horas.

Sport Huancayo (PER) vs. UTC (PER), 20:30 horas.

Jueves 8 de abril

Guayaquil City (ECU) vs. Aucas (ECU), 18:15 horas.

River Plate (PAR) vs. Guairena (PAR), 18:15 horas.

Puerto Cabello (VEN) vs. Metropolitanos (VEN), 18:15 horas.

Melgar (PER) vs. Carlos Mannucci (PER), 20:30 horas.

Deportivo Pasto (COL) vs. La Equidad (COL), 20:30 horas.

Palestino (0) vs. Cobresal (0), 20:30 horas.