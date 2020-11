La programación de las revanchas en octavos de final de la Copa Sudamericana

Entre martes y jueves se disputarán las revanchas de octavos de final de la Copa Sudamericana 2020, instancia que tiene a tres chilenos participando: Universidad Católica, Unión La Calera y Coquimbo Unido.

Martes 1 de diciembre

Unión de Santa Fe vs. Bahía (0-1 en la ida), 19:15 horas. Estadio 15 de Abril.

Deportivo Cali vs. Vélez Sarsfield (0-2 en la ida), 21:30 horas. Estadio Deportivo Cali.

Miércoles 2 de diciembre

Lanús vs. Bolívar (1-2 en la ida), 19:15 horas. Estadio Ciudad de Lanús

Independiente vs. Fénix (4-1 en la ida), 21:30 horas. Estadio Libertadores de América

Sport Huancayo vs. Coquimbo Unido (0-0 en la ida), 21:30 horas. Estadio Huancayo

Jueves 3 de diciembre

Unión La Calera vs. Junior (1-2 en la ida), 19:15 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Universidad Católica vs. River Plate (URU) (2-1 en la ida), 21:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Vasco da Gama vs. Defensa y Justicia (1-1 en la ida), 21:30 horas. Estadio Vasco da Gama