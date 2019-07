La programación de los duelos por octavos de la Copa Sudamericana que se juegan esta semana

Esta semana se disputan cinco duelos de ida por los octavos de final de la Copa Sucamericana. 10 clubes competirán desde el martes hasta el jueves, y entre ellos destaca la presencia de cinco chilenos.

El 24 de julio, Botafogo de Leonardo Valencia medirá fuerzas con Atlético Mineiro. La siguiente jornada Corinthians de Angelo Araos chocará con Montevideo Wanderers de Christian Bravo, y el 25, Independiente de Avellaneda de Francisco Silva y Pedro Pablo Hernández se enfrentará a Universidad Católica de Ecuador.

La agenda de esta semana en la Copa Sudamericana:

Martes 23 de julio

Zulia (VEN) vs. Sporting Cristal (PER), 16:00 horas.

Peñarol (URU) vs. Fluminense (BRA), 20:30 horas.

Miércoles 24 de julio

Botafogo (BRA) vs. Atlético Mineiro (BRA), 20:30 horas.

Jueves 25 de julio

Corinthians (BRA) vs. Wanderers (URU), 20:30 horas.

Independiente de Avellaneda (ARG) vs. Universidad Católica (ECU), 20:30 horas.