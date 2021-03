La programación del arranque de la Copa Sudamericana esta semana

Finalmente, la Copa Sudamericana 2021 levanta su telón desde esta semana con los cruces de la primera ronda, destacando la presencia de los clubes chilenos en competencia: Huachipato, Cobresal, Palestino y Deportes Antofagasta.

Revisa la programación de la Copa Sudamericana para esta semana:

COPA SUDAMERICANA - PRIMERA RONDA IDA

Martes 16 de marzo

12 de Octubre (PAR) vs. Nacional (PAR). 19:15 horas.

Macará (ECU) vs. Emelec (ECU). 19:15 horas.

Deportes Antofagasta vs. Huachipato. 21:30 horas.

Deportes Tolima (COL) vs. Deportivo Cali (COL). 21:30 horas.

Miércoles 17 de marzo

Guabirá (BOL) vs. Nacional Potosí (BOL). 19:15 horas.

Aragua (VEN) vs. Mineros (VEN). 21:30 horas.

Jorge Wilstermann (BOL) vs. Palmaflor (BOL). 21:30 horas.

UTC (PER) vs. Sport Huancayo (PER). 21:30 horas.

Jueves 18 de marzo

Aucas (ECU) vs. Guayaquil City (ECU). 19:15 horas.

Guairena (PAR) vs. River Plate (PAR). 19:15 horas.

Metropolitanos (VEN) vs. Puerto Cabello (VEN). 19:15 horas.

Carlos Mannucci (PER) vs. Melgar (PER). 21:30 horas.

Cobresal vs. Palestino. 21:30 horas.

La Equidad (COL) vs. Deportivo Pasto (COL). 21:30 horas.