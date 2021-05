Los antecedentes de la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2021

Este martes 18 de mayo parte la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana 2021 y en DataFactory elaboraron un completo informe previo de los partidos más destacados que darán vida a una nueva semana del segundo certamen más importante a nivel continental.

INDEPENDIENTE vs. BAHIA

Tendrán un duelo clave en la Copa Sudamericana 2021. Ambos clubes lideran el Grupo B con 8 unidades. Independiente nunca perdió ante brasileños de local (3PG-1PE). Bahía jugó 2 veces en la Argentina en donde no ganó ni convirtió (0-0 vs. Unión y 1-0 vs. Defensa y Justicia en 2020). Jonathan Herrera (Independiente) registró anotaciones en las 4 fechas disputadas (6 goles). Alesson de Bahía lleva 2 conquistas producto de 6 disparos en la Copa (33.3% de efectividad).

RIVER PLATE vs. PEÑAROL

Peñarol buscará sellar la clasificación a Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2021 (con el empate se mete en la próxima fase). River Plate se jugará sus últimas chances en la actual competencia. El Carbonero es el equipo con más puntos (16) y goles (20) (incluye Fase Preliminar). Agustín Álvarez Martínez (Peñarol) encabeza la tabla general de goleo (7) y es el jugador con más tantos de cabeza (2). Su compañero Jesús Trindade es el mejor asistidor (4).

ATLÉTICO GOIANIENSE vs. LIBERTAD

Disputarán una final anticipada por la clasificación a la Fase de eliminación directa. Libertad (9 puntos) y Atlético Goianiense (8) ocupan los primeros puestos en el Grupo F. Goianense llega invicto (2PG-2PE), se quedó con el cruce anterior (1-2) ante los Gumarelos y apenas recibió 1 gol en 4 partidos (en los 15 minutos finales de juego). Antonio Bareiro de Libertad cuenta con el mejor promedio de disparos por partido (4.3).

EMELEC vs. TOLIMA

Emelec defenderá su liderato copero ante Tolima (7). Empataron 1-1 en el duelo anterior en el Grupo G disputado en Lima (Perú). Según las estadísticas brindadas por Data Factory, los Eléctricos lideran el rubro de disparos en la actual competencia: 80 (41 remates al arco). El Bombillo obtuvo el 100% de los puntos y la valla invicta como local. Tolima lleva 8 partidos sin ganar de visitante en el certamen continental en donde sólo marcó 1 gol (3PE-5PP).

ATHLETICO PARANAENSE vs. MELGAR

Ambos clubes encabezan las posiciones en el Grupo D con 9 puntos y dejaron sin chances a Aucas y Metropolitanos que no podrán alcanzarlos. Paranaense cuenta con una de las vallas menos vencidas de la actual competencia (1 gol recibido). Melgar nunca pudo ganar ni marcar en sus partidos internacionales en Brasil (3 derrotas con 11 goles en contra). Bernardo Cuesta (Melgar) lleva 5 goles en 463 minutos disputados en la Copa Sudamericana 2021.

ROSARIO CENTRAL vs. HUACHIPATO

Se medirán en un cruce trascendental por la clasificación a la próxima ronda. Huachipato es el único líder e invicto (8 puntos) del Grupo A. En tanto, Rosario llega como único escolta, a un punto de los chilenos y definirá sus 2 partidos en condición de local. Claudio Sepúlveda y Cristian Cuevas de Huachipato integran el podio de recuperadores en el certamen actual con 21 y 20 quites respectivamente. El Canalla no pierde un juego de local desde el 2005: 0-1 vs. Inter.

LANÚS vs. LA EQUIDAD

Están obligados a ganar para seguir con el sueño de avanzar a los Octavos de final (además, necesitarán que Gremio no sume puntos en las últimas fechas). Lanús cosechó el 100% de sus unidades (6) en la Copa como visitante. La Equidad perdió en sus 3 duelos contra rivales de Argentina por Copa Sudamericana: 1-2 y 2-1 vs. Vélez (2013) y 0-1 vs. Lanús (2021). Hansel Zapata de La Equidad fue el jugador top en pases correctos (105) en la última semana.