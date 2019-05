Los equipos chilenos ya tienen programación para la segunda fase de la Copa Sudamericana

Este martes la Conmebol dio a conocer la programación de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019, ronda en la que participarán cuatro equipos chilenos: Unión Española, Palestino, Universidad Católica y Unión La Calera.

"Cementeros" e "hispanos" serán los primeros en ver acción, pues ambos tendrá sus duelos de ida como local el martes 22 de mayo a las 20:30 horas (00:30 GMT). Los caleranos ante Atlético Mineiro y los de Independencia contra Sporting Cristal.

Para las revanchas, Unión La Calera visitará el Estadio Mineirao en mismo horario, el martes 28, mientras que Unión Española jugarán en simultáneo en Lima.

Palestino visitará a Zulia de venezuela el miércoles 23 a las 16:00 horas (20:00 GMT), mientras que la revancha, programada en el Estadio San Carlos de Apoquindo, se disputará el 29 a las 18:15 horas.

Por último, la UC tendrá sus partidos los días jueves, el 23 y el 30 de mayo. El de ida ante Independiente del Valle Se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 20:30 horas (00:30 GMT), mientras que la vuelta será en mismo horario en San Carlos de Apoquindo.

Programación duelos de ida

Martes 21 de mayo

- Universidad Católica (ECU) vs. Melgar (PER). Estadio Olímpico Atahualpa, 18:15 horas.

- River Plate (URU) vs. Colón de Santa Fe (ARG), Estadio "Luiz Franzani", 18:15 horas.

- Royal Pari (BOL) vs. Macará (VEN), Estadio "Tahuichi Aguilera", 18:15 horas.

- Unión Española (CHI) vs. Sporting Cristal (PER), Estadio Santa Laura, 20:30 horas.

- Aguilas Doradas de Río Negro (COL) vs. Independiente (ARG), Estadio "Alberto Grisales", 20:30 horas.

- Unión La Calera (CHI) vs. Atlético Mineiro (BRA), Estadio "Nicolás Chahuán", 20:30 horas.

Miércoles 22 de mayo

- Zulia (VEN) vs. Palestino (CHI), Estadio "José Encarnación Romero", 16:00 horas.

- Deportivo Cali (COL) vs. Peñarol (URU), Estadio Deportivo Cali, 18:15 horas.

- Sol de América (PAR) vs. Botafogo (BRA), Estadio "Luis Alfonsi Giagni", 18:15 horas.

- Liverpool (URU) vs. Caracas (VEN), Estadio "Luiz Franzani", 20:30 horas.

- La equidad (COL) vs. Deportivo Santaní (PAR), Estadio El Campín, 20:30 horas.

Jueves 23 de mayo

- Corinthians (BRA) vs. Deportivo Lara (VEN), Estadio Arena Corinthians, 18:15 horas.

- Montevideo Wanderers (URU) vs. Cerro (URU), Estadio Parque "Alfredo Víctor Viera", 18:15 horas.

- Argentinos Juniors (ARG) vs. Deportes Tolima (COL), Estadio "Diego Armando Maradona", 20:30 horas.

- Independiente del Valle (ECU) vs. Universidad Católica (CHI), Estadio Olímpico Atahualpa, 20:30 horas.

- Fluminense (BRA) vs. Atlético Nacional (COL), Estadio Maracaná 20:30 horas.

Programación duelos de revancha

Martes 28 de mayo

- Caracas (VEN) vs. Liverpool (URU). Estadio Olímpico de la UCV, 16:00 horas.

- Melgar (PER) vs. Universidad Católica (ECU), Estadio Monumental de la UNSA, 18:15 horas.

- Colón de Santa Fe (ARG) vs. River Plate (URU), Estadio "General Estanislao López", 18:15 horas.

- Sporting Cristal (PER) vs. Unión Española (CHI), Estadio Nacional de Lima, 20:30 horas.

- Independiente (ARG) vs. Aguilas Doradas de Río Negro (COL) Estadio Libertadores de América, 20:30 horas.

- Atlético Mineiro (BRA) vs. Unión La Calera (CHI), Estadio Mineirao, 20:30 horas.

Miércoles 29 de mayo

- Palestino (CHI) vs. Zulia (VEN), Estadio San Carlos de Apoquindo, 18:15 horas.

- Peñarol (URU) vs. Deportivo Cali (COL), Estadio Campeón del Siglo, 18:15 horas.

- Botafogo (BRA) vs. Sol de América (PAR), Estadio "Nilton Santos", 18:15 horas.

- Deportivo Santaní (PAR) vs. La equidad (COL), Estadio Defensores del Chaco, 20:30 horas.

- Macará (ECU) vs. Royal Pari (BOL), Estadio Bellavista, 20:30 horas.

Jueves 30 de mayo

- Deportivo Lara (VEN) vs. Corinthians (BRA), Estadio Metropolitano de Lara, 16:00 horas.

- Atlético Nacional (COL) vs. Fluminense (BRA), Estadio "Atanasio Girardot" 18:15 horas.

- Cerro (URU) vs. Montevideo Wanderers (URU), Estadio Monumental "Luis Troccoli", 18:15 horas.

- Deportes Tolima (COL) vs. Argentinos Juniors (ARG), Estadio "Manuel Murillo Toro", 20:30 horas.

- Universidad Católica (CHI) vs. Independiente del Valle (ECU), Estadio San Carlos de Apoquindo, 20:30 horas.