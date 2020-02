Los horarios de las revanchas en primera ronda de la Copa Sudamericana

Esta semana se definen algunas llaves de la primera ronda en Copa Sudamericana, con Huachipato y Audax Italiano entre esos equipos.

Los "acereros" enfrentan el miércoles a Deportivo Pasto como visitantes, con la ventaja del 1-0 que alcanzaron en Talcahuano.

El jueves, en tanto, los itálicos recibe a Cusco FC en Perú luego de la caída 2-0 en Perú.

Revisa los horarios:

Martes 25 de febrero

- River Plate de Uruguay vs. Atlético Grau, 19:15 horas. (2-1 en la ida)

- River Plate de Paraguay vs. Deportivo Cali, 21:30 horas (1-2 en la ida)

- Goiás vs. Sol de América, 21:30 horas. (0-1 en la ida)

- Sport Huancayo vs. Argentinos Jrs., 21:30 horas. (1-1 en la ida)

Miércoles 26 de febrero

- Nacional de Paraguay vs. Bahía, 19:15 horas. (0-3 en la ida)

- Liverpool vs. Llaneros, 19:15 horas (2-0 en la ida)

- U. Católica de Ecuador vs. Lanús, 21:30 horas. (0-3 en la ida)

- Deportivo Pasto vs. Huachipato, 21:30 horas (0-1 en la ida)

Jueves 27 de febrero

- Plaza Colonia vs. Zamora, 19:15 horas. (0-1 en la ida)

- Audax Italiano vs. Cusco FC, 21:30 horas. (0-2 en la ida)

- Fortaleza vs. Independiente, 21:30 horas. (0-1 en la ida)