Magnasco y Cornejo fueron blanco de las principales críticas de los hinchas de la UC

Independiente del Valle le hizo cuatro goles a Universidad Católica en los primeros 22 minutos del duelo de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana y los hinchas no lo dejaron pasar.

Las redes sociales "estallaron" con críticas que tuvieron como principal blanco a los laterales Stefano Magnasco y Juan Cornejo.

Todos para la cagá que chucha. Pinares no cacha una, Aued no corre, Puch menos y Lanaro sobrepasado como nunca en el fondo. Asquerosos Huerta y Magnasco. Cornejo en su nivel.

No lo entiende, tiene jugadores de sobra para situaciones como esta. Por qué no está cooperando con Magñasco Munder por ejemplo, por que no está Saavedra, porque no está Valencia, todos canteranos y sacrificados a mil