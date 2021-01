Presidente de Defensa y Justicia confirmó que su delegación podrá viajar finalmente a Argentina

José Lemme, presidente de Defensa y Justicia, confirmó que su delegación podrá viajar de vuelta a Argentina, pese a que más temprano la Seremi de Salud de la Región Metropolitana impuso una cuarentena de 14 días por un brote de tres casos de Covid-19 en el equipo y los contactos estrechos.

Lemme nos dijo Al Aire Libre en Cooperativa que "tenemos un vuelo confirmado y a las cinco de la tarde deberíamos estar tomando el avión", añadiendo que "creo que desde que estamos participando en la Copa Sudamericana hemos hecho las cosas que Conmebol ha ordenado, sin ningún tipo de problemas. Tenemos muchos casos de hisopados y hemos tenido positivos y eso es normal, como en cualquier otro lugar".

Además, sostuvo en la misma línea que "las cosas se hicieron como deberían hacerse. Hicimos hisopados y resultados rápidos y dimos positivos. Acá en Chile hubo tres positivos, pero es llamativo y puede pasar. Lo que es llamativo de uno es que hay uno que había tenido Covid y estaba con las defensa muy altas".

"Lamentamos mucho si causamos algún perjuicio. Nosotros vinimos a jugar un partido de fútbol y todo lo acontecido no es agradable, y lo que menos quisimos fue perjudicar a cualquiera. Se dieron las cosas así, ojalá nos podamos ir pronto y que todo esto haya sido un sueño", cerró sobre esta arista.

"Si estuviera en el lugar de Coquimbo haríamos lo mismo"

Lemme además se puso en el lugar de Coquimbo Unido y aseguró que también pediría los puntos si estuviera en la posición de los "piratas", aunque también consideró injusto que ellos deban volver a Chile a jugar, ya que "no creo que hayamos hecho algo mal".

"La verdad es que si yo hubiera estado en su lugar, haría lo mismo que está haciendo Coquimbo. Cada uno defiende a la institución como corresponde. Coquimbo está haciendo lo correcto. Si es justo o no, no puedo poner en la balanza, porque nosotros no hicimos nada para no jugar. Sería injusto que hiciéramos nuevamente el mismo trayecto. No vinimos a Chile para no jugar", expresó.

"Cada uno defiende a la institución como corresponde. Coquimbo está haciendo lo correcto. Si es justo o no, no puedo poner en la balanza, porque nosotros no hicimos nada para no jugar. Sería injusto que hiciéramos nuevamente el mismo trayecto. No vinimos a Chile para no jugar", continuó.

"El reglamento lo hemos cumplido, fuimos a otros países y nunca tuvimos problemas. A lo mejor se cambió el reglamento y nos tocó a nosotros. No sé en qué nos e equivocamos", sentenció.