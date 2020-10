Rival de Coquimbo en la Sudamericana estuvo en riesgo de no viajar por casos positivos

Estudiantes de Mérida, equipo venezolano rival de Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana, dio cuenta de una irregular situación en su plantel y estuvo en riesgo de no viajar a nuestro país para el duelo con los "piratas", programado para este jueves por la ida de la segunda fase.

En declaraciones a radio Late 93.1 de Argentina, Brignani contó inicialmente que no tenía equipo para viajar, y que solo tenía a ocho jugadores a disposición, porque el resto estaba con Covid-19 positivo y el Gobierno de Chile no permitía el ingreso.

"Tengo solamente ocho jugadores y un integrante del cuerpo técnico para viajar a Chile. Conmebol nos habilita a los jugadores, pero Chile no los deja entrar. Y son los mismos que jugaron contra Racing la semana pasda en la Libertadores", precisó el DT.

Además, Brignani agregó que "yo hace 30 días tuve coronavirus, ayer (domingo) me hice el test y sigo dando positivo. Varios jugadores también, pero no hay peligro de contagio. Por eso Conmebol nos permite, pero en Chile no nos dejan entrar".

"Tengo solamente 8 jugadores para viajar a #Chile. #Conmebol habilita a los jugadores pero Chile no los deja entrar"

"Seguimos dando positivos hace 30 días"

"Hoy por hoy, no nos vamos a presentar"#Brignani, DT #EstudiantesDeMerida, en @JogoBonito2020 https://t.co/T1VNVsezqK pic.twitter.com/NR3T5BYr3s — Jogo Bonito (@JogoBonito2020) October 26, 2020

Sin embargo, todo este escenario cambió, porque mientras daba el DT la entrevista, la dirigencia del club venezolano entregó nuevas pruebas PCR y tramitó el visado para ingresar al país, y el técnico Brignani, en el programa Tiempo de Fútbol en Venezuela, confirmó que "no tenemos problemas para viajar a Chile".

🚨 ÚLTIMA HORA | Al momento de la entrevista con el DT académico, en Estudiantes estaban tratando ese tema de pruebas y visado para el ingreso a Chile. Hace unos minutos, la información es la que otorga Brignani para el programa @JogoBonito2020https://t.co/LnGz3UjetB https://t.co/7eCv9gXnLA — TIEMPO DE FÚTBOL (@TDF993) October 26, 2020

Además, confirmó la hora del viaje: a las 03:00 horas de Venezuela, 04:00 de Chile (07:00 GMT) del día miércoles.

El partido entre Coquimbo Unido y Estudiantes de Mérida está programado para las 19:15 horas (21:15 GMT) de este jueves, en el "Francisco Sánchez Rumoroso" y lo podrás seguir junto a AlAireLibre.cl.