Santos despidió a su DT tras ser eliminado de la Copa Sudamericana

El club brasileño Santos informó este jueves de que despidió al técnico argentino Fabián Santos después de quedar eliminado como local en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Deportivo Táchira, de Venezuela.

Más allá de la caída internacional, la actuación de Bustos era cada vez más cuestionada, ya que el "Peixe" tan solo ganó uno de los últimos trece partidos que disputó entre la Liga nacional, la Copa de Brasil y la Sudamericana.

Junto con informar la salida del entrenador, y del ex futbolista Edu Dracena como gerente deportivo, Santos reveló que Marcelo Fernandes será su técnico interino.

O Santos FC comunica que decidiu fazer alterações no Departamento de Futebol Profissional. O técnico Fabián Bustos e o executivo de futebol Edu Dracena deixam suas funções no time profissional nesta quinta-feira (7). pic.twitter.com/AY7s93Bnu3