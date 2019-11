Técnico de Colón: Tenemos mucho dolor e impotencia por no dar a la gente lo que queríamos

El director técnico de Colón, Pablo Lavallén, se mostró abatido y triste tras la final perdida por su equipo ante Independiente del Valle y sostuvo que los factores externos afectaron su planificación del compromiso.

"Tenemos mucho dolor, primero por los jugadores, por verlos como estaban en el vestuario y como terminaron el partido, con lágrimas en los ojos. Tenemos impotencia de no haberle podido dar a la gente lo que todos queríamos", dijo Lavallén en conferencia de prensa.

Además, añadió que "quiero pedirle disculpas a la gente porque no cumplimos el objetivo y el sueño que teníamos todos. Es un momento duro, a pesar de que la mayoría de los equipos hubieran querido estar en una final, pero cuando te toca perderla no puedes sacar nada positivo, más aún cuando tienes a tu gente que de forma incondicional vino hasta acá (Asunción) con un sueño y no habérselo dado genera mucho dolor".

Sobre las incidencias que significaron la derrota, el DT sostuvo que "los partidos de fútbol uno los planifica, pero hay factores externos que muchas veces llegan a modificar. Hoy como llovió se hizo muy difícil poder jugar, mientras el clima estuvo más o menos, el partido estuvo parejo. Nos abrieron el marcador en una pelota parada frontal. Después del parate la pelota no circulaba bien y nos realizaron una contra.

"No salió simplemente, como siempre digo empezar abajo siempre te obliga a ir a buscar y desprotegerte y ellos tienen jugadores rápidos. Estamos tristes y hay poca claridad para el análisis", cerró el estratega.