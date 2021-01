Vicepresidente de Defensa y Justicia: Hay un clima muy antiargentino en Chile

Hugo Tomaghello, vicepresidente de Defensa y Justicia, hizo sus descargos tras el aplazamiento de la primera semifinal de la Copa Sudamericana contra Coquimbo Unido y aseguró que se debe a que en Chile no existe una buena predisposición con los argentinos. Además, cuestionó a la directiva "pitrata".

En diálogo con Radio Octubre, Tomaghello dijo que "Lo de los dirigentes de Coquimbo Unido es lamentable. No se puede buscar sacar ventajas con algo así. Hay un clima muy antiargentino en Chile. El consejo de Conmebol fue que saliéramos lo antes posible".

Junto con esto, se quejó de los protocolos: "Chile es el único país de Sudamérica que te hace un testeo al llegar. Nosotros habíamos hecho tres hisopados en los días previos. Los jugadores se hisoparon cuatro veces en 96 horas".

Por su parte, el presidente José Lemme sostuvo a El Mercurio que "Es difícil calificar todo sin lastimar a nadie, pero la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a un trato así. Me parece que hubo un manejo extremadamente desacertado que no estuvo acorde a la situación. Con los problemas que tuvimos, espero volver a Chile después de varios años", cerró.

Coquimbo jugará la semifinal de ida este martes contra Defensa y Justicia en Asunción, mientras que la vuelta será el sábado en Buenos Aires.