Alvaro Ramos contó que delincuentes que secuestraron y robaron a su familia fueron detenidos

El futbolista de Coquimbo Unido Álvaro Ramos entregó más detalles del robo y secuestro que sufrió parte de su familia en la comuna de Alto Hospicio, además contó que los delincuentes fueron arrestados.

En conversación con "Contigo en La Mañana" de CHV, el delantero iquiqueño contó que "a las 6 de la mañana me llama una hermana diciendo que se habían metido a un terreno que tenemos, donde está viviendo mi madre y un primo. Se metieron tres extranjeros con pistolas, desarmando todo, buscando dinero. Tenían amarrada a mi mamá. Mi mamá apenas pudo llamar a mi hermana, y mi hermana solo escuchó que estaban los extranjeros pidiéndole dinero".

"Fueron mis cuñados, mis dos hermanas y los tenían ahí amarrados. También los agarraron a ellos, y alcanzó uno a correr para llamar a Carabineros pidiendo ayuda. Después, pegándole con la pistola en la cabeza a mi cuñado, a mi mamá la tenían amarrada, estaban hasta tocando a mis hermanas", reveló.

"Fue algo terrible lo que se vivió. Una pesadilla despertar con un llamado así. Está terrible la cosa en Iquique, no solo en el caso mío", agregó el futbolista.

Ramos también aseguró que "estuvieron como una hora encerrado en la casa. Los tenían amarrados. Mi cuñado fue a buscar a Carabineros y cuando llegaron, ellos empezaron a arrancar, pero corriendo. Dejaron el auto cargado con las cosas, no pudieron llevarse todo".

"Me acaban de informar que detuvieron a los ladrones, los tiene Carabineros con la PDI. Es importante, porque se puede ver la gente que está entrando y creo que no tiene ningún papel. Esperamos que se haga justicia y no solo por mi familia, sino que por todos los iquiqueños que están pasando por esto, hay muchos asaltos. Son extranjeros, son venezolanos", cerró.