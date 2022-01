Alvaro Ramos: Están entrando extranjeros que creo que fueron delincuentes en otros países

El delantero de Coquimbo Unido Alvaro Ramos vivió momentos de mucha tensión durante el martes, cuando su familia en Alto Hospicio fue víctima de un robo y secuestro por parte de delincuentes extranjeros que luego fueron detenidos por las autoridades nortinas.

Ramos dijo que su hermana le contó que los antisociales ingresaron al terreno familiar, donde vive su madre y un primo. "Eran tres extranjeros con pistolas. Desarmaron todo, buscaban dinero. Tenían amarrada a mi mamá", relató en Las Ultimas Noticias.

"Me salieron lágrimas desde el primer minuto porque me imaginaba lo peor", dijo el ex delantero de U. Católica.

El futbolista dijo que tras este episodio "uno piensa en querer dejar todo. Iquique está muy malo, es tierra de nadie. Las autoridades no se hacen cargo del problema real que hay con los ilegales. Pero parece que mientras ellos no lo vivan, no les importa".

"Yo no tengo nada contra los extranjeros. Pueden venir a trabajar, a ganarse la vida. Pero están entrando extranjeros que creo que fueron delincuentes en otros países y los dejan entrar libres acá, como si fuese partir desde cero", acusó.

"Los que entraron a mi casa, además de andar con pistolas, tenían metralletas. Ya es otro nivel. Se están pasando", completó.