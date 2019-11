Coquimbo Unido: Si no nos presentamos podemos hasta perder la categoría

El técnico, Patricio Graff, pidió que los que no estén de acuerdo no asistan al estadio.

El gerente general de Coquimbo Unido Pablo Morales hizo un llamado a los hinchas a dejar que el encuentro del sábado ante Colo Colo se dispute con tranquilidad y que el plantel no tenga problemas para viajar a Santiago, pues el club puede sufrir una dura sanción si no se presenta al encuentro.

"Hemos tomado todas las medidas necesarias para que el plantel esté seguro y que nosotros como dirigentes viajaremos con ellos. No es posible enviarlos y que corran el riesgo solos sin nosotros estar ahí", dijo en primer lugar el directivo.

Respecto a la amenaza de la barra de no dejar que el equipo deje el puerto, aeguró que "personalmente no hemos hablado, sólo vimos el comunicado... Me gustaría mucho que ellos entiendan que si no nos presentamos es muy posible que perdamos la división. Perder 15 puntos, más el partido por 3-0 es una sanción gravísima a la que no estamos en condiciones de exponernos".

"Invito a replantear esa amenaza, que entiendan las sanciones a las que nos podemos ver expuestos, e indicar que nosotros estamos orgullosos en lo que se ha mostrado con elementos de animación y tantas cosas que se venían logrando, creo que esto va en contra de su propio equipo empaña las cosas", agregó Morales.

El gerente, aprovechó la instancia para anunciar que decidieron aportar con "un pequeño grano de arena" al indicar que "ningún funcionario de Coquimbo Unido va a ganar menos de 400.000 pesos líquidos, para nosotros es muy importante. Pero también ofrecemos disculpas por no haberlo hecho antes, porque es fácil tomar estas medidas cuando otros lo están haciendo".

Respecto al encuentro agendado para el sábado a las 11:30 horas (14:30 GMT) en el Estadio Monumental, el entrenador Patricio Graff apuntó: "No sé qué sería normal, que la gente vaya al estadio, que haya un juego sin inconvenientes. Seguramente en el medio habrá un montón de cosas de las cuales no nos podemos hacer cargo. Sí creo que lo mejor que pueden hacer aquellos que no estén conformes y no quieran que el fútbol siga adelante es no ir al estadio".

En tanto, el delantero Rubén Farfán manifestó: "Ellos (Colo Colo) habrán tomado sus resguardos, saben cómo jugamos, nosotros sabemos como hacer nuestro fútbol. Esperamos que el sábado se pueda jugar y esperemos que estén las condiciones que nos permitan desarrollarnos tranquilos".