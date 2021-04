Jean Beausejour: Coquimbo Unido me ofrecía un desafío mayor y eso me sedujo

Jean Beausejour, lateral de La Roja y Coquimbo Unido, explicó sus razones para fichar en el cuadro pirata, señalando que el desafío de ascender le sedujo más que otras ofertas recibidas en Primera División.

"Con algunos clubes establecí conversaciones serias para llegar a acuerdo y el príncipal pero que veía yo era que la aspiración de estos era pelear por un cupo a Copa Sudamericana. Sentía que necesitaba un desafío mayor, y en ese contexto, el único que se podía igualar a los desafíos que buscaba anteriormente era Coquimbo", explicó Beausejour en rueda de prensa.

En su argumento, sostuvo que "salvo un club de Primera, que no llegamos a acuerdo, sólo Coquimbo reunía las características que yo quería, donde se busca sólo ganar y lograr el objetivo mayor, que es el ascenso. Ser segundo no nos sirve, solo salir campeón nos permite el ascenso directo y eso me seduce mucho".

Además, añadió que "la razón de venir a clubes como Coquimbo es para mejorar el entorno, ayudar a los jóvenes con la experiencia que tiene uno, experiencias buenas y malas. Tratar de anticiparse con consejos a los más jóvenes, para que no tengan esas vivencias".

Finalmente, afirmó que seguirá trabajando para ser considerado por Martín Lasarte en la selección chilena.

"El seleccionador dijo que no le importa ni el país donde juega y supongo que menos la división. A él solo le importa si el jugador es nominable o no, y ante eso hay que trabajar para estar disponible", sentenció.