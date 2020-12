Juan José Ribera: Dejamos fuera a un gigante como Junior y se nos abre el apetito

El técnico de Coquimbo Unido, Juan José Ribera, se mostró exultante tras la clasificación de su equipo a semifinales de la Copa Sudamericana, pese a perder con Junior por 0-1 (2-2 global y paso por goles de visitante), elogiando a sus futbolistas.

"Por qué no soñar con algo más en la Sudamericana. Dejamos fuera a un gigante como Junior y se nos abre el apetito", aseguró en conferencia de prensa.

"Teníamos ansiedad porque somos noveles en esta situación. Me saco el sombrero con el esfuerzo y sacrificio de los jugadores, con sobrellevar el 1-0 en contra en gran parte del partido", agregó.

Además, añadió que "a veces cuesta asimilar cuando es tan rápido y trabajamos días a día. Quizás lo haremos más adelante porque ya el domingo debemos jugar con O'Higgins (por el Campeonato Nacional)".

El "Coto" se molestó al ser consultado sobre si el Covid-19 fue determinante en la llave, tomando en cuenta que los "cafeteros" solo pudieron presentarse con 13 jugadores en el "Francisco Sánchez Rumoroso" y sin arquero suplente.

"Clasificamos a una semfinal, eliminamos a un grande. La planilla de ellos es muy superior a la nuestra y han enfrentado muchas veces esta situación y nosotros nunca. Es histórico. Pasamos y estamos en semifinales, no estamos para hablar del tema del Covid. No me gustan esas preguntas", sentenció.

Finalmente, destacó que "cuando nos toque la semifinal con Defensa y Justicia la afrontaremos, por ahora nos abocaremos en el Campeonato. Terminar bien el año en la tabla. Queremos mantener la categoría".