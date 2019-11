Matías Cano: Creo que no se debe jugar más, el torneo tiene que parar

El arquero y capitán de Coquimbo Unido, Matías Cano, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la decisión de los jugadores de no jugar este sábado ante Colo Colo en el Estadio Monumental, asegurando que a su juicio tampoco están las condiciones como para que el torneo se siga disputando.

El portero aseguró sobre los incidentes que "no me sorprende para nada, era un escenario que se podía dar en cualquiera de los partidos, tanto en el primero como en el último de la fecha, y lamentablemente lo que pasó hoy en un partido de fútbol no es ajeno a lo que se viene viendo este último mes en el país".

Respecto a la postura que tomaron como equipo, manifestó que "nosotros mostramos predisposición, desde el inicio del movimiento tomamos la postura de no jugar mientras la gente se manifestara. Pasaron cuatro semanas y entendíamos que el fútbol podía ser un escenario inmejorable para que la gente se encuentre y se manifieste a la par del Campeonato".

"Pusimos las ganas y la predisposición. Anoche salimos de nuestra ciudad a las 12 de la noche por tierra, en un bus en el que no estamos acostumbrados, con nuestra ropa, íbamos a ir al Estadio Monumental cada uno con su ropa personal y por separado para no llamar la atención, pero hoy estábamos almorzando y vimos en la tele que hinchas de un equipo que ni siquiera estaba jugando se metieron a una cancha para suspender", agregó.

Ante esta situación, Cano manifestó que "decidimos de forma unánime que no están las condiciones para jugar un partido y creo que hay que revisar si las condiciones estarán las próximas semanas, hay que revisar bien las decisiones que se toman a raíz de esto".

"Hay una tremenda represión en las calles de la policía hacia los manifestantes y los medios de comunicación sólo se centran en los hechos de violencia y eso no es así. Hay mucha gente y mucho movimiento al que no se le da lugar porque el fuego vende más que una marcha pacífica. Esto no paro y hace 32 días que está de la misma manera. Se quiso ocultar y hacer creer que estaba el ambiente como para jugar, pero yo lo dije en todo momento que no me sentía usado por el Gobierno y la ANFP para intentar vender normalidad, sino que nosotros queríamos aportar desde nuestro lugar a esta causa y a este movimiento tan grande", agregó.

Asimismo, el meta contó que "nos comunicamos con los dueños del club y nos dijeron que teníamos la libertad para decidir lo que nos parecía más conveniente. Tuvimos el respaldo de ellos en todo momento para decidir y hoy la determinación fue unánime en decir que es una locura presentarse a jugar un partido viendo cómo está la calle".

Sobre su postura al respecto, Cano aseguró querer "que se termine (el torneo) y que Coquimbo Unido gane lo que tenga que ganar en la cancha. Que si vamos a las Copas que sea con el campeonato consumado en su totalidad, pero yo creo que no se debe jugar más, que el torneo tiene que parar. Hay muchos equipos que van a salir damnificados, pero la situación país hace de que no puedas mirar lo que te conviene a ti porque hay un montón de gente que pelea en las calles porque no tiene nada, no tiene salud ni educación o porque las pensiones son malas; no entra en este contexto exigir que se termine el torneo porque queremos ir a las copas".

"Las autoridades deben dejar de tirarle la pelota a los jugadores"

En esto contexto, Matías Cano pidió que "las autoridades deben dejar de tirarle la pelota a los jugadores y las entidades correspondientes darse cuenta que no hay garantías para que el próximo sábado se juegue con tranquilidad".

Consultado por los dichos de la ministra Karla Rubilar, sobre el presunto financiamiento de barras bravas y narcotraficantes a los violentos, expuso: "También se dijo que eran extranjeros de Cuba y Venezuela que venían a financiar a la gente que se manifiesta pacíficamente, hay que tener cuidado con lo que se dice, yo no sé quiénes son los que están en esa llamada primera línea, no los conozco. Tampoco sé cuándo se separa a una persona por ser barra o manifestante. Acá pasa algo mucho más grande y hay que hacer ese análisis y no detenerse a pensar en los violentos".

"No es nuevo que las barras tienen mucho poder en el fútbol, hay veces que toman decisiones con los dirigentes. En Coquimbo desde que yo estoy la relación ha sido bueno, al menos desde que yo estoy hemos tenido buenos resultados así que no hubo nunca un encontronazo, así que me parece que si se quiere atribuir solo a las barras este movimiento, me parece equivocado", cerró.