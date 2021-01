Matías Cano: Estamos a dos partidos de ser campeones y debemos pulir los detalles

El capitán de Coquimbo Unido, Matías Cano, manifestó confianza para la revancha del próximo sábado ante Defensa y Justicia, luego del empate 0-0 de este martes en Asunción, y habló de la posibilidad de ganar la Copa Sudamericana.

"Tenemos que entender que estamos a dos partidos de ser campeones y que los detalles los debemos que pulir y manejar desde la concentración", señaló el portero en conferencia de prensa.

Además, le dio valor a la igualdad en Paraguay: "Son partidos de alto nivel, donde hay que mantener la concentración. Queríamos ganar, pero el empate 0-0 es mejor para nosotros que para ellos".

"No era lo que veníamos a buscar, pero sabíamos que lo segundo a ganar era que no nos convirtieran", cerró el ex golero de Huracán.