Matías Cano hizo públicas sus disculpas a Enzo Ruiz y explicó polémica patada en el clásico

"No me genera orgullo ver tantas veces compartida la imagen", señaló el portero de Coquimbo.

El arquero de Coquimbo Unido Matías Cano hizo públicas las disculpas que le entregó al jugador de Deportes La Serena Enzo Ruiz por la brutal patada que le propinó en el clásico regional del pasado domingo, donde los "piratas" ganaron 2-1.

El meta golpeó con una fuerte infracción al defensor "granate" y el juez del encuentro, Cristián Garay, solo le mostró tarjeta amarilla en una discutida decisión.

Por eso, y tras ser objeto de varias críticas, Cano publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aclaró que "no me genera orgullo ver tantas veces compartida con satisfacción la imagena que ya todos vieron".

"Tampoco me genera bronca que me traten de criminal o de mala leche con la liviandad que lo hacen detrás de un micrófono y de un teclado, porque me conozco y sé que jamás iría a lastimar a un colega", prosiguió el argentino.

Luego, el meta del "Barbón" postuló que "cuando salgo corriendo al encuentro del balón, en el momento en que éste da bote, me doy cuenta que Enzo llegará primero que yo, entonces, ahí decido saltar para bloquear su remate con alguna parte de mi cuerpo extendido en el aire. Cuando la pelota me pasó, lo único que atiné a hacer fue encoger las piernas para no impactar en su pecho con la planta de los pies y ahí se produce el choque".

"Hago públicas las disculpas que le ofrecí a Enzo Ruiz, destacando su persona demostrando que es un señor, no prestándose para polémicas de ningún tipo y en ningún momento", concluyó.

La tarjeta amarilla a Cano fue consignada como "conducta antideportiva" en el informe del juez.