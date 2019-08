Matías Cano: Nos ponemos a disposición de la Justicia y esperamos ponga las cosas en su lugar

El portero y capitán de Coquimbo Unido, Matías Cano, se refirió a la denuncia que recibieron algunos jugadores del equipo por un supuesto acoso callejero a una periodista y aseguró que todo el plantel está a disposición de la Justicia para esclarecer este caso.

Cano, en conferencia de prensa tras el empate con Universidad Católica, sostuvo que "todo el plantel de jugadores Coquimbo Unido se pone a disposición de las entidades correspondientes para aclarar la situación y dejarlo lo más rápido posible de lado".

"No va a haber ninguna traba de parte nuestra para declarar si es necesario o para que la Justicia amerite. No vamos a tocar más el tema porque me parece lo correcto y que la justicia lo resuelva", añadió el golero.

Ante la insistencia sobre más detalles sobre el tema, el argentino dijo que "tengo la seguridad de que la Justicia va a poner las cosas en su lugar y nosotros nos ponemos a disposición de ellos. No te puedo decir más nada, para no entorpecer la búsqueda de la verdad".

Finalmente, el futbolista dijo que "es un tema muy delicado, que en los tiempos que están corriendo hay que tomarlo con pinzas. Hay que ser muy mesurados en las cosas que se dicen y en las palabras que se nombran", cerró.