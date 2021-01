Presidente de Coquimbo Unido: Chile no tiene peso en la Conmebol

El presidente de Coquimbo Unido, Jorge Contador, señaló que Chile no tiene mayor injerencia en las decisiones de la Conmebol y se mostró resignado a jugar de local en Paraguay en la semifinal de ida contra Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana.

Contador dijo a La Tercera que "para nadie es un misterio que el fútbol chileno ha perdido relevancia en las decisiones de la Conmebol. Chile no tiene peso en la Conmebol, pero esto no es responsabilidad de Milad. Esto se ha venido perdiendo en el tiempo. No solo hemos perdido influencia sino que además nos han quitado la localía cuando cumplimos todos los reglamentos que exige la Conmebol".

Además, explicó por qué pidió los puntos del partido suspendido: "Si Conmebol aplica sus propios reglamentos y protocolos, el impedimento de Defensa y Justicia de jugar por tener futbolistas positivos y con contacto estrecho, tendrían que haber perdido por walkover, con resultado de 3-0, porque no pudieron presentarse. Es una norma expresa de la Conmebol. Lo que se pidió era que la Conmebol respetara las normativas acordadas".

"Estamos absolutamente convencidos que Coquimbo ha cumplido todos los protocolos. Lo que sí me tiene tranquilo y contento es la disposición y las ganas del plantel de querer jugar este partido en cualquier lugar. Me saco el sombrero con su actitud", cerró.