¡Siguen sumando! Coquimbo Unido anunció cuatro nuevos refuerzos

Coquimbo Unido anunció este martes cuatro nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada en la Primera B.

El cuadro dirigido por Héctor Tapia ha sido uno de los más activos en el mercado de pases de la B y aseguró los arribos del volante Isaías Peralta (ex Deportes Valdivia), del delantero Harold Salgado (ex Fernández Vial), del volante Francisco Arenas (ex Santa Cruz) y del extremo Misael Cubillos (ex Deportes Iquique).

Los cuatro jugadores se sumaron al reforzado equipo, que ya había sumado a Esteban Paredes, Carlos Carmona, Cristóbal Marín, Jean Beausejour, Renato Tarifeño, Agustín Volker y Ricardo Escobar.

Coquimbo tendrá la misión de ascender a la Primera B, luego de una irregular temporada 2020, en la que llegaron a semifinales de Copa Sudamericana, pero terminaron descendiendo.

🤩 El mundialista Sub 20 con la generación dorada nacional de @LaRoja 🇨🇱 desembarca en el puerto AURINEGRO 💛☠️🖤



¡Bienvenido a bordo, Isaías Peralta!

🤝 Desde el puerto de Talcahuano pero con los colores 🟡⚫️ AURINEGROS del Almirante en su último club, Harol Salgado recala en Coquimbo con #FuerzaYCoraje 💪



¡Bienvenido al barco!

🤝 El poli-funcional Francisco Arenas también se suma al barco PIRATA 💛☠️🖤



Llega desde Santa Cruz a sumar #FuerzaYCoraje en la tripulación 2021 del BARBÓN