Periodista experto en el FIFA Gate: La cárcel espera a Sergio Jadue, eso es inevitable

Ken Bensinger explicó el escenario en el que se encuentra el ex presidente de la ANFP.

Ken Bensinger es un periodista estadounidense que se ha convertido en un experto sobre el polémico caso del FIFA Gate, donde incluso publicó un libro al respecto de más de 400 páginas. En ese contexto, es que habló sobre el escenario en el que se encuentra actualmente Sergio Jadue, asegurando que "la cárcel lo espera".

Cabe mencionar que esta semana se hizo oficial un nuevo aplazamiento de la sentencia para el ex presidente de la ANFP, quedando pactada para mayo de 2020.

Al respecto, el norteamericano comentó en entrevista con La Tercera que "no han soltado mucho sobre el caso últimamente, aparte de saber que sigue en pie. Lo que sí se sabe es que dos de los condenados en diciembre de 2017, Juan Angel Napout y Jose Maria Marin están apelando al veredicto".

Sobre el rol de Jadue como colaborador de la Fiscalía, Bensinger mencionó que "ha habido chismes de diferentes acusaciones nuevas, de condenas para los demás. Yo escuché hace poco que se formularían cargos contra nuevos entes o individuos, pero no hemos visto nada de eso".

"Jadue es uno de los muchos colaboradores y todos están en la misma situación. El recibe el mismo tratamiento que Burzaco, Jeffrey Webb (ex presidente de Concacaf) o Luis Bedoya (ex presidente de la Federación colombiana). Pasa que la Fiscalía prefiere tenerlos cerca y disponibles a todos los colaboradores para sacarles más información y hacerlos atestiguar", remarcó.

Respecto al futuro del ex timonel del ente rector del fútbol chileno, aseguró que "es imposible aventurarse sobre lo que pase con Jadue, pero la cárcel lo espera, eso es inevitable. Lo que no se puede tener con claridad es cuántos años irá a la cárcel ni que tipo de pena va a recibir".

"El ya está condenado. Ya se presentó ante la jueza y aceptó su culpa. El único tema es cuál será su pena porque no lo pueden dejar así no más. En un momento el fiscal le dirá que ya no es útil y que deberá ir donde la jueza para que dicte su sentencia", concluyó.