Alex Ferguson pidió la titularidad de Cristiano Ronaldo: Siempre empiezas con los mejores

El ex técnico de Manchester United Alex Ferguson criticó la decisión del actual entrenador del elenco rojo, Ole Gunnar Solskjaer, de dejar en el banco de suplentes a Cristiano Ronaldo contra Everton y fue grabado diciendo "siempre empiezas el partido con tus mejores jugadores".

El técnico escocés fue 'cazado' en una conversación en Old Trafford con el campeón de la UFC, Khabib Nurmagomedov, pidiendo la titularidad del portugués, al que Solskjaer decidió dar descanso contra Everton.

Ferguson se une, de esta manera, a otros que han criticado la decisión de no poner a Cristiano de titular en el empate contra el Everton.

Solskjaer se defendió en rueda de prensa y aseguró que tanto él como Cristiano saben "más que los expertos".

"Hay que saber elegir los momentos correctos para que juegue. No es un chico joven, pero es un gran profesional y siempre está listo para salir al campo con la energía y la actitud que le caracteriza", afirmó el técnico noruego.

