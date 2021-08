Cristiano Ronaldo acordó su fichaje en Manchester City, según prensa

Los principales medios internacionales hicieron eco de la información que entregó el periodista portugués Gonçalo Lopes, quien afirmó que el delantero de Juventus Cristiano Ronaldo llegó a un acuerdo en "términos personales" para fichar en Manchester City.

El profesional luso aseguró que el atacante ya conversó con el técnico Josep Guardiola y que su traspaso está en manos del agente Jorge Mendes y del equipo bianconero, dueño de su pase.

"Cristiano entiende que Manchester City actualmente es su mejor opción de ganar una Champions más antes de viajar a la MLS", indicó.

Esta información fue rápidamente replicada por diversos medios, que quedaron expectantes a una comunicación oficial por parte del club inglés o del mismo jugador.

De acuerdo a lo publicado en Sky Sports, la "Juve" tiene la intención de vender al portugués antes que concluya su contrato.

