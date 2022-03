Cristiano Ronaldo ante la posibilidad de que en Qatar juegue su último Mundial: Quien decide soy y

Cristiano Ronaldo se refirió a la opción de que Qatar 2022 sea la última Copa del Mundo de su carrera, indicando que la decisión aún no está tomada y que todo dependerá de cómo se sienta en los próximos años.

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego, y si no me apetece jugar no juego", respondió en una conferencia de prensa convocada, en la previa del partido ante Macedonia del Norte, por la final del repechaje europeo al Mundial.

"Si los portugueses están como estuvieron el jueves (ante Turquía), vamos a ganar el partido", dijo, agradeciendo el apoyo de la hinchada lusa en el pasado duelo por Clasificatorias.

"Si Portugal tiene su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", añadió.

Este martes 29 de marzo, en duelos paralelos a las 15:45 horas de Chile (18:25 GMT), se jugarán las finales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2022. Portugal jugará como local ante Macedonia del Norte, que buscará su primera participación en el torneo.