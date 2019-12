Cristiano Ronaldo: El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos

El delantero portugués Cristiano Ronaldo afirmó que en la actualidad es el mejor futbolista del mundo, ya que no tiene "defectos", y también aseguró que su idea es ganar varios títulos con Juventus.

"El mejor en este momento soy yo, no tengo defectos. El año que viene veremos", indicó al medio DAZN, donde contó sus objetivos con el cuadro "bianconero".

"Me encanta todo sobre la Juve y la cultura italiana, estoy feliz aquí y quiero jugar unos años más", sostuvo tras señalar que ganar trofeos es su "prioridad".

Igualmente afirmó que el mejor gol de su carrera fue el que le anotó por Real Madrid a Juventus mediante una chilena: "Todos me aplaudieron, fue espléndido. Hoy estoy feliz en Juventus, me gusta todo del club, que es el mejor club de Italia, tiene una historia extraordinaria. También amo Italia y la cultura", manifestó.

También reveló que luego de ganar la Eurocopa 2016 junto a Portugal, se bebió una copa de vino espumante y terminó borracho.

"El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho. Pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial... Es el título más importante para mí", manifestó.