Cristiano Ronaldo explicó el origen de su famosa celebración

El astro portugués Cristiano Ronaldo, en una entrevista con la marca de ropa deportiva inglesa Soccer.com, reveló el origen de su famosa y tradicional celebración, en la que tras un giro con salto, termina con un grito: "¡Siu!".

"CR7" explicó que el festejo nació en un partido de Real Madrid en la International Champions Cup ante Chelsea, en Estados Unidos, duelo en el que anotó dos goles, siendo el primero de ellos celebrado de esa forma.

"No sé cómo se me ocurrió. Sólo marqué y lo hice. Fue natural, para ser sinceros. Después, me gustó y lo hice más habitualmente. Vi que a la gente le gustaba y me recordaba por la celebración y seguí haciéndolo", sostuvo el capitán de la selección lusa.

Cristiano se encuentra en la fase final de su pretemporada con Juventus, y este sábado enfrentará a Atlético de Madrid, precisamente en Norteamérica, último apretón antes de su estreno en la Serie A de Italia, el próximo sábado 24 de agosto ante Parma.