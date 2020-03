Cristiano Ronaldo informó que su madre se encuentra estable tras accidente cerebrovascula

El delantero Cristiano Ronaldo informó que su madre, Dolores Aveiro, se encuentra estable luego de sufrir un accidente cerebrovascular que la llevó a ser internada de urgencia en un hospital de Portugal.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jugador de Juventus señaló: "Gracias por todos sus mensajes de apoyo para mi madre. Actualmente está estable y recuperándose en el hospital".

"Mi familia y yo quisiéramos agradecer al equipo médico que la cuida y pedir amablemente que todos tengamos algo de privacidad en este momento", manifestó el luso.

Según la prensa europea, la mamá del futbolista de 35 años tuvo que ser operada de urgencia para reparar la obstrucción en una arteria.

