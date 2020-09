Cristiano Ronaldo: Jugar sin público es como un circo sin payasos

El delantero portugués Cristiano Ronaldo hizo historia al marcar sus goles 100 y 101 para darle ayer martes a su selección la victoria por 0-2 ante Suecia, tras lo cual hizo una particular analogía para los partidos que hoy en día se están jugando en el planeta fútbol.

"Es como ir a un circo sin payasos, o un jardín sin flores", comentó el astro de Juventus.

"A los jugadores no nos gusta, pero ya me estoy acostumbrando. Medito previo al partido con la idea establecida de que el estadio estará desierto", añadió el crack, quien incluso extraña a los hinchas locales.

"Es triste. Me gusta cuando me abuchean cuando juego de visita, eso me motiva. Pero la salud es lo primero y tenemos que respetarlo. Pero es triste", expresó.

Añadió que confía que "dentro de unos cuantos meses" se permita la vuelta de los espectadores a los estadios, ya que ellos ponen la "alegría" al fútbol.