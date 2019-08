Cristiano Ronaldo marcó diferencias con Lionel Messi

El delantero portugués Cristiano Ronaldo habló sobre su rivalidad con Lionel Messi y marcó diferencias con el argentino, especificando que la Liga de Campeones de Europa es importante a la hora de las comparaciones.

"La diferencia conmigo es que yo he jugado en clubes diferentes y también he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas", dijo el astro portugués en declaraciones a una serie documental de la plataforma online DAZN.

"Es un jugador excelente que será recordado no sólo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo", matizó el ahora jugador de Juventus.

Cristiano Ronaldo también tuvo palabras de elogio para Zinedine Zidane: "Él no cambió mi forma de jugar. Seguí siendo el mismo jugador. Obviamente, Zidane me ayudó. Le apreciaba mucho como persona y, cuando se convirtió en mi entrenador, lo conocí mejor, me hice aún más fan de Zidane. Por cómo es, por cómo habla, por cómo dirige al equipo y por cómo me trató", comentó.

Además, el delantero luso se refirió a sus objetivos: "Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales", dijo.

"Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es solo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más", añadió.